Ця пенсія в Україні розрахована за стандартними умовами, без врахування пільгових категорій

У більшості випадків кількість років страхового стажу значно впливая на те, в якому розмірі призначається пенсія в Україні, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, якою буде пенсійа виплата в чоловіка з понаднормовим досвідом.

Страховий стаж має важливий вплив на розмір пенсійних виплат на заслуженому відпочинку. Чим менший досвід, тим нижчими будуть нарахування. Але скільки може отримати чоловік, який почав працювати в 20 років і вийшов на пенсію в 65?

Для того, щоб точно розрахувати майбутню грошову підтримку на заслуженому відпочинку, українці можуть скористатися спеціальним калькулятором.

Згідно з вимогами Пенсійного фонду, щоб пенсія в Україні призначилась у 2025 році, 60-річним українцям потрібно мати не менше 32 років страхового стажу, 63-річним — 22, а 65-річним — 15.

Отже, чоловік, який вирішив вийти на заслужений відпочинок в 65 років, маючи 45 літ страхового досвіду та отримуючи зарплату в 8 тисяч гривень, може розраховувати на пенсію в 5304 гривні. Ця сума розрахована за стандартними умовами, без врахування пільгових категорій, таких як ветерани війни, діти війни, почесні донори та інші особливі заслуги перед Батьківщиною.

Якщо ж він мав лише 32 роки, то розмір виплат складе 3646 гривень.

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