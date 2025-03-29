Мобілізація в Україні ставить перед громадянами важливі завдання, що стосуються дотримання правил військового обліку.

Мобілізація в Україні передбачає, що за порушення цих правил людину можуть подати у розшук, повідомляє Політека.

Як інформують спеціалісти на сайті inseinin, військовозобов'язаним важливо розуміти, що знятися з нього можна лише за умови особистої присутності в територіальному центрі комплектування.

Процес скасування цього статусу, що надали за порушення військового обліку та призову, починається з призначення штрафу. Для того, щоб знятися з розшуку, громадянин має пройти процедуру притягнення до адміністративної відповідальності, що передбачає ухвалення постанови ТЦК.

Однак, як зазначають юристи, мобілізація в Україні передбачає, що винести таку постанову без особистої присутності порушника неможливо. Законодавство чітко визначає, що всі дії, пов’язані з таким розглядом, мають відбуватися лише за безпосередньої участі військовозобов’язаного. Це означає, що навіть якщо громадянин перебуває далеко від свого ТЦК або в іншому регіоні, він мусить прибути до установи для вирішення питання.

Дистанційно скасувати статус неможливо, оскільки всі етапи процедури, починаючи від винесення постанови про штраф, до остаточного зняття з обліку, потребують фізичної присутності громадянина. Якщо ж він не з’явиться в центр комплектування, то залишатиметься в розшуку, що може спричинити додаткові юридичні та фінансові наслідки.

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