Деякі клієнти Київстар зможуть змінювати свій тарифний план протягом доби без необхідності чекати початку нового місяця, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі компанії.

Зокрема контрактні та бізнес-абоненти Київстар можуть почати користуватися новим тарифом відразу, якщо в поточному закінчилися хвилини чи гігабайти й ви вирішили його змінити. Якщо підключати тариф протягом доби, ви отримаєте в повному обсязі новий місячний пакет послуг.

"Ви можете вибрати зручний для вас термін підключення тарифу в додатку — сьогодні або з 1 числа наступного місяця. Це зручно, адже ви можете почати користуватися новим тарифом відразу, якщо в поточному закінчилися хвилини чи гігабайти й ви вирішили його змінити. Якщо підключати його протягом доби, ви отримаєте в повному обсязі новий місячний пакет послуг", - заявили у Київстар.

Також найближчим часом відбудеться декілька змін у переліку послуг фіксованого зв’язку.

Які послуги оновляться:

З 1 квітня 2025 року оновиться вартість послуги Доменні імена

З 1 травня 2025 року послуга Хостинг закривається як неактуальна

Якщо ви користуєтеся Хостингом, ми рекомендуємо перенести ваші дані на обладнання інших провайдерів упродовж квітня 2025 року.

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