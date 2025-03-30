Пенсія в Україні за березень вже була виплаченою, проте після індексації виплати збільшаться.

Пенсія в Україні проіндексується та збільшиться у розмірі для частини літніх людей, які вже вийшли на заслужений відпочинок, повідомляє Politeka.net.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив розмір виплат після перерахунку.

"Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 млн українців. Таким чином середня виплата складає 6345 гривень", — зазначив Шмигаль на своєму телеграм-каналі після засідання уряду у вівторок.

Він також підкреслив, що пенсія в Україні за березень вже була виплаченою.

"З 1 квітня буде автоматично проведена індексація виплат для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів, з урахуванням їх оновленого страхового стажу", — додав прем'єр.

Нагадаємо також, деякі групи українців з березня отримають пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Ця спеціальна надбавка призначена для жителів гірських районів.

Згідно зі встановленими правилами, населені пункти отримують статус гірських, якщо розташовані на висоті щонайменше 400 метрів над рівнем моря, відповідають двом основним критеріям і щонайменше двом показникам критерію "суворі кліматичні умови".

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