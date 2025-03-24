Мобілізація в Україні триває і працівники можуть бути заброньовані від призову за певних умов.

Чоловіка, який працює на підприємстві, що має статус критично важливого в час, коли йде мобілізація в Україні, можуть не брати на службу в війську, повідомляє Політека.

Що це означає, розповів представник територіального центру комплектування Олег Чуб.

Умови та обмеження

Ооформлення бронювання працівників підприємств можливе лише за умови виконання ними мобілізаційного завдання. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №45, якщо компанія не виконує його, то і не має права убезпечувати чоловіків, які там працюють, від призову. В токому випадку, особи не підлягають переведенню на спеціальний облік.

За цією постановою, така можливість надається робітникам організацій, які виконують є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в час, коли йде мобілізація в Україні. Це також стосується державних органів та органів місцевого самоврядування.

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