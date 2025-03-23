У 2025 році українці з понаднормовий страховий стаж можна отримати доплату до пенсії в Україні.

Деякі особи можуть отримати доплати до пенсії в Україні, якщо мають понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Це встановлено в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Формула розрахунку доплати за наднормовий трудовий досвід у 2025 році залишається незмінною.

З кожним роком вимоги до мінімального страхового досвіду, необхідного для призначення фінансової допомоги, посилюються. Так, для виходу на відпочинок у 2025 році українці повинні мати 32 роки досвіду в 60 років, 22 роки - на 63 роки та 15 років - на 65 років. У разі досягнення цих норм пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку до пенсії. За кожен понаднормовий рік нараховується 1% від основного пенсііонного розміру, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2361 гривень.

Для пенсіонерів, які мають 30 років страхового досвіду, доплата становить 708 грн. Сума розрахована так: 2361 х 30% = 708 грн. Тобто за кожен зайвий рік стажу пенсіонер отримує 23,61 грн. Тому ті, хто має понаднормовий стаж, можуть розраховувати на додаткові кошти до своїх доходів.

Такі умови дозволяють тим, хто працював більше, отримати додаткові кошти на пенсії в Україні для покриття своїх повсякденних витрат.

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