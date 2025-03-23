В 2025 году украинцы с сверхурочной страховой стаж можно получить доплату к пенсии в Украине.

Некоторые лица могут получить доплаты к пенсии в Украине , если имеют сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Это установлено в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Формула расчета доплаты за сверхурочный трудовой опыт в 2025 году остается неизменной.

С каждым годом требования к минимальному страховому опыту, необходимому для назначения финансовой помощи, ужесточаются. Так, для выхода на отдых в 2025 году украинцы должны иметь 32 года опыта в 60 лет, 22 года – на 63 года и 15 лет – на 65 лет. При достижении этих норм пенсионеры могут получить дополнительную надбавк. За каждый сверхурочный год насчитывается 1% от основного пенсионного размера, но не более 1% от прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн.

Для пенсионеров, имеющих 30 лет страхового опыта, доплата составляет 708 грн. Сумма рассчитана следующим образом: 2361 х 30% = 708 грн. То есть, за каждый лишний год стажа пенсионер получает 23,61 грн. Поэтому имеющие сверхурочный стаж могут рассчитывать на дополнительные средства к своим доходам.

Такие условия позволяют тем, кто больше работал, получить дополнительные средства на пенсии в Украине для покрытия своих повседневных расходов.

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