Пенсія в Україні передбачає, що сума доплати не залежить від віку виходу на заслужений відпочинок, розміру заробітної плати чи кількості років страхового стажу.

Пенсіонерам, надається основна пенсія в Україні та додаткові виплати за певних умов, для цього потрібно належати до пільгових категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили у Пенсійному фонді України.

Наприклад, якщо українець є учасником війни, вона може отримати доплату у розмірі:

265 гривень — для учасників війни,

442 гривні — для учасників бойових дій,

для інвалідів війни сума залежить від ступеня інвалідності: І ступінь — 885 грн, ІІ ступінь — 708 грн, ІІІ ступінь — 531 грн.



Якщо пенсіонер є дитиною війни, йому нараховують 66 гривень під час розрахунк, а тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, виплата складає 524 гривні.

Для українців, які мають статус почесного донора, нарахування стають більшими завдяки доплаті у розмірі 219 гривень.

Проте є категорії осіб, які не отримують додаткових виплат - їм гроші надаються без надбавок:

якщо пенсіонер має 35 років трудового стажу до 60-ти,

до 60-ти, або станом на 1 травня 2016 року займав посаду державного службовця і мав не менше 10 років стажу на держслужбі (або 20 на держслужбі).

Важливо зазначити, що сума доплати не залежить від віку виходу на пенсію, розміру заробітної плати чи кількості років страхового стажу.

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