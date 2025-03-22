Під час мобілізації в Україні законодавство регулює можливість проникнення працівників ТЦК до приватної домівки.

Мобілізація в Україні продовжується, і представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право вручати повістки військовозобов'язаним, повідомляє Politeka.

Проте питання про можливість їхнього входу до житла без дозволу залишається актуальним. У цьому контексті роз'яснення надав Департамент правового забезпечення ДМР.

Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку» та Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16 квітня 2024 року, вручення повісток може здійснюватися в різних місцях: за адресою проживання або реєстрації, на роботі, у навчальних закладах, громадських місцях, у територіальних центрах комплектування або на блокпостах.

Однак, закон чітко визначає, що вручення повістки за місцем проживання не дає права представникам Територіальних центрів комплектування заходити до дому без дозволу. Закон дозволяє проникнення в житло лише за рішення суду або в невідкладних ситуаціях, таких як порятунок життя чи майна. Тому без згоди власника, представники ТЦК можуть вручити повістку тільки біля житла або в публічних місцях.

Мобілізація в Україні продовжує набирати обертів, проте право на проникнення в будівлю обмежене законодавством.

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