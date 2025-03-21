Дізнайтеся, яку пенсію в Україні можна отримати при заробітній платі 15 тисяч гривень та 35 років стажу.

Пенсія в Україні залежить від кількох важливих чинників, серед яких найбільшими є розмір заробітної плати, страховий рівень та середня зарплата в країні, повідомляє Politeka.

Усі ці фактори мають прямий вплив на кінцеву суму, яку пенсіонер отримує.

Наприклад, якщо людина виходить на відпочинок у 65 років і має 45 років страхового стажу, при цьому її середня зарплата становить 15 тисяч грн, її виплати в березні 2025 року складуть 9 790. Однак важливо зазначити, що цей розрахунок не враховує додаткові пільги. Такі, як статус ветерана війни, дитини війни, почесний донор або особливі заслуги перед Батьківщиною, можуть значно збільшити розмір допомоги.

Якщо ж у людини із зарплатою 15 тисяч гривень є 35 років страхового стажу, її фінансова підтримка буде дещо меншою – 4 228,2 грн. Це вказує на те, що рівень та середня оплата праці є основними показниками для розрахунку. Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата в Україні, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн. При цій сумі заробітньої плати в 15 тисяч гривень до цієї суми дорівнює 0,89, що також має значення для розрахунку.

Пенсія в Україні може змінюватися залежно від різних чинників, і навіть стабільна олата праці може не гарантувати високий рівень пенсійного забезпечення. Тому важливо враховувати не тільки заробітну плату, але й інші умови для того, щоб забезпечити собі гідне пенсійне майбутнє.

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