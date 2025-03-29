Користувачі Київстар можуть швидко відновити "сімку" у разі її втрати, пошкодження або блокування.

Київстар пропонує кілька зручних варіантів заміни, включаючи можливість самостійного відновлення номера, повідомляє Політека.

На офіційному сайті компанії йдеться про те, що якщо SIM-карта була втрачена або заблокована, в даному випадку пропонує два варіанти її відновлення: у магазині або самостійно.

У першому варіанті достатньо звернутися до будь-якого фірмового магазину оператора, і фахівці швидко проведуть заміну. А от в іншому - спочатку потрібно придбати Smart SIM у фірмовому інтернет-магазині та виконати кілька простих дій.

Вставити нову SIM у телефон і активувати її командою *111#. Надіслати запит: 245380ХХXXXXXXX*YYYYYY#, де 380ХХXXXXXXX – номер телефону, що потрібно відновити, YYYYYY – 8 цифр PUK1 старої SIM або 19 цифр ICC.

Номер буде відновлено протягом 7 годин, а користувач отримає 100 хвилин на дзвінки в мережі Київстар і 100 МБ інтернету на період очікування.

Поцедура у магазині буде коштувати 50 грн, а в іншому випадку, доведеться заплатити 100 грн.

У компанії також дали поради абонентам, які будуть вирішувати проблему самі: не поповнюйте рахунок, поки номер не запрацює; протягом доби є 4 спроби правильно ввести запит.

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