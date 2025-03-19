Накопичувальна пенсія в Україні неодноразово відкладалася через економічну нестабільність та недовіру громадян, однак до неї скоро перейдуть.

В ПФУ готуються до змін у пенсійній системі - уже в 2025 році може бути запроваджена накопичувальна пенсія в Україні, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в інтерв’ю журналісту Сергію Коробкіну.

Це означає, що громадяни отримуватимуть виплати не лише із солідарної системи, а й із власного накопичувального рахунку. Наразі пенсійні віплати фінансуються за солідарною моделлю: внески працюючих громадян спрямовуються на виплати нинішнім пенсіонерам.

Із запровадженням накопичувальної системи кожен працівник матиме персональний рахунок, куди відраховуватимуться кошти. Вони інвестуватимуться та примножуватимуться, створюючи додаткове джерело доходу після виходу на пенсію.

Накопичувальна пенсія в Україні неодноразово відкладалася через економічну нестабільність та недовіру громадян. Однак цього разу, за словами Марчак, усі ризики враховано. Перші три роки система працюватиме під повним контролем держави:

буде створено спеціальний державний фонд для накопичення пенсійних коштів;

інвестиції здійснюватимуться прозоро, за чіткими правилами;

впровадять додаткові гарантії безпеки, подібні до тих, що діють у банківському секторі.

Нововведення розраховане на майбутнє покоління. Чинні пенсіонери продовжать отримувати виплати за старими правилами, а ті, хто зараз працює, у майбутньому зможуть розраховувати на два джерела доходу після виходу на пенсію.

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