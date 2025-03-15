Абонентам Lifecell доведеться платити більше за послуги зв'язку, проте до 18 березня вони можуть зафіксувати стару ціну.

Мобільний оператор Lifecell оголосив про підвищення вартості тарифних планів лінійки «Смарт Сім'я», яке набуде чинності 19 березня 2025 року.

Зміни стосуватимуться всіх абонентів, підключених до пакетів S, M та L, яким доведеться платити більше за мобільні послуги, пише Politeka.net.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті, ціна тарифу "Смарт Сім'я S" зросте з 375 до 450 гривень за чотири тижні. У пакет, як і раніше, входитимуть 20 ГБ мобільного інтернету, 500 хвилин на всі номери по Україні, безлімітні дзвінки в lifecell і 500 SMS.

Абонентам, які використовують тариф «Смарт Сім'я M», з 19 березня доведеться платити 500 гривень замість 425. При цьому до нього включено 30 ГБ інтернету, 750 хвилин на будь-які номери в Україні, безлімітні дзвінки всередині мережі та 1000 SMS.

Найбільше подорожчання торкнеться користувачів тарифу L. Вартість цього пакету зросте із 500 до 600 гривень за чотири тижні. Ті хто його використовує отримають 50 ГБ інтернету, 1500 хвилин для дзвінків на всі мережі України, безліміт всередині мережі lifecell та 1500 SMS.

Для клієнтів, які хочуть зберегти стару вартість, оператор пропонує скористатися послугою «Тарифна передплата». Вона дозволяє заздалегідь сплатити послуги за діючими розцінками та заощадити до 15%.

Абоненти можуть зафіксувати ціну на строк до 12 місяців, оформивши передплату до 18 березня 2025 року включно. Для підключення потрібно набрати команду *490# і виконувати інструкції.

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