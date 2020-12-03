Люди, які працювали на екс-кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського, вийшли на мітинг і вимагають зарплати, які їм так і не видали після виборів

Як повідомляє Politeka.net, після голосування пройшло більше місяця, а українці так і не дочекалися своїх грошей, тепер працівники намагаються отримати їх від голови столиці - Віталія Кличка. Кадри і подробиці демонстрації з'явилися в соціальній мережі "Фейсбук".

Десятки обурених українців, які працювали агітаторами, 3 грудня влаштували мітинг під стінами КМДА. Вони принесли з собою плакати з написами: "Поверніть наші гроші за роботу на виборах", "Виплатіть обіцяну заробітну плату! Не відвертайтеся від своїх людей"; "Пальчевський і його команда — бандити", "ти не нас кинув, Ти кинув себе" і подібні. Багато стилізували Тексти під кольори партії"Перемога Пальчевського".

На виборах мера Києва Андрій Пальчевський зайняв одну з останніх рядків рейтингу з результатом 5,36%, за нього проголосували 38 360 городян. Партія" Перемога Пальчевського " намагалася пройти до Київради, але теж отримала занадто мало підтримки від киян.

За підсумками місцевих виборів мером Києва знову став Віталій Кличко. Таким чином, він пішов вже на третій термін.

Раньше департамент освіти і науки КМДА попросив киян утриматися від новорічних ранків і святкових концертів у школах і дитячих садках. На думку влади, це знизить рівень захворюваності китайським вірусом.

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