Жахлива організація дорожнього руху в Києві призвела до виникнення величезних заторів

1 вересня звичайний дощ істотно погіршив ситуацію з трафіком.

Київ небезпечно близько підійшов до антирекорду щодо затримок трафіку цього року. Так, середньодобова затримка трафіку була майже 62%. Рекорд поки більше 65%.

Цей дощ коштував 17 млн. грн соціально-економічного збитку (якщо порівнювати з середою минулого тижня), передає "Авто 24".

Ймовірно, дощ - це фактор ризику для ДТП і їх вчора було приблизно вдвічі більше, ніж позавчора. Про це повідомляє Waze: 998 зафіксованих випадків 1 вересня, проти 530 днем раніше.

Раніше ми писали, що в Києві "герою парковки" залишили неприємний сюрприз.

Жителі столиці помстилися водієві, який залишив свій автомобіль в недозволеному місці.

"У Києві невідомий бандит поклав дуже смердючий кульок зі сміттям на новенький автомобіль Volkswagen. Що робити-то брати? Як боротися з цим свавіллям", - підписав фото автор публікації.

Нагадавши, небезпечний вірус спалахнув під Києвом: 13 сіл на карантині, що відбувається.

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