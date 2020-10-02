Жахлива організація дорожнього руху в Києві призвела до виникнення величезних заторів
1 вересня звичайний дощ істотно погіршив ситуацію з трафіком.
Київ небезпечно близько підійшов до антирекорду щодо затримок трафіку цього року. Так, середньодобова затримка трафіку була майже 62%. Рекорд поки більше 65%.
Цей дощ коштував 17 млн. грн соціально-економічного збитку (якщо порівнювати з середою минулого тижня), передає "Авто 24".
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Ймовірно, дощ - це фактор ризику для ДТП і їх вчора було приблизно вдвічі більше, ніж позавчора. Про це повідомляє Waze: 998 зафіксованих випадків 1 вересня, проти 530 днем раніше.
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