Через коронавірус у столиці закривають на карантин навчальні заклади

Про це повідомляє Politeka з посиланням на брифінг мера Києва віталія Кличка.

Так, за словами міського голови, у Києві на карантин вже повністю закрилися 5 освітніх закладів через захворювання серед педагогів.

"Місто продовжує контролювати дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах. На сьогодні в столиці закриті на карантин 5 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По дві – в Оболонському та Печерському районах. І одна школа – у Святошинському районі. У 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні", - розповів Кличко.

Станом на сьогоднішній день COVID-19 підтверджено у 366 учнів та 193 вчителів Києва. Що стосується дитсадків, то тимчасово на карантині перебувають 32 групи. Два дошкільних заклада закрили повністю - в Деснянському і Печерському районах.

Втім, за словами Кличка, ситуація з коронавірусом у столиці залишається контрольованою.

"Поки що нам вдається контролювати ситуацію. За кожною школою та садочком закріплений санітарний лікар, який, згідно з регламентом, ухвалює рішення про запровадження карантинних заходів. Я ж укотре звертаюся до батьків: пояснюйте дітям, чому важливо дотримуватися правил гігієни та безпеки. Слідкуйте за здоров’ям вашої дитини, і якщо в неї є ознаки ГРВІ – одразу звертайтеся до лікаря", – сказав Кличко.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.