У Києві сталася ДТП з маршруткою

Інцидент стався 30 вересня на перетині проспектів Свободи і Правди.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

В результаті ДТП є постраждалі. На місці подій працює поліція.

Рух ускладнений.

До слова, у Києві щодня на чергуванні перебувають майже 160 швидких.

Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, цілодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад "швидких", але це йдеться про денну зміну. Водночас вночі працює 130 бригад швидкої допомоги.

"У Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів з СOVID-19. Йдеться про випадки, коли медики виїжджають на виклики до пацієнтів з підозрою або з підтвердженим діагнозом "коронавірус", – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, заява Кличка.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.