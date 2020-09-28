Сильний дощ затопив одну зі станцій київського метро
Через сильні проливні дощі в Києві, 27-го вересня, зі стелі почала капати вода. Працівники метрополітену підставили відра, але як видно на відео - це не особливо допомогло.
Відео опублікував у Фейсбук "Київ Оперативний".
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"Якщо існує річковий трамвай, чому б не бути річковому метро?", " ну логічно, метро то названо на честь річки!!! Все автентично", " Нормально так Почайна розлилася..", "Перехід просто втомився і заплакав",- пишуть користувачі Мережі в коментарях.
До слова, українська столиця з "помаранчевої" зони карантину перейде в "жовту".
Так, вже з понеділка, 28 вересня, Київ повернеться в "жовту" зону. Таким чином, деякі карантинні обмеження в столиці будуть скасовані.
При цьому в" помаранчеву "зону потраплять місто Обухів, Баришівський і Києво-Святошинський райони, а в" жовту " - міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич і Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський і Яготинський райони області.
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