"Слуги народу" вже "злили" місцеві вибори в Києві нинішньому меру Віталію Кличку

Як повідомляє Politeka.net, про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він нагадав про те, що напередодні виборів у столиці важливі не стільки міський, скільки районні списки кандидатів. У них-то партія "Слуга народу" і розкрила своє справжнє ставлення до виборів.

Ведучий навів у приклад Дарницький район, де "Слуг" представлятиме Тихон Слюсарєв. Лесєв розповів, що його брат Іван Слюсарєв працює помічником у Алли Шлапак, яка, в свою чергу, пов'язана зі скандальним соратником екс-мера Києва Леоніда Черновецького Денисом Комарницьким. При цьому Лесєв зазначає, що за формування районних списків у столиці відповідає «Слуга народу» Микола Тищенко.

«"Слуги народу" по суті приторговують франшизою. Протягують подільників Кличка-Комарницького - до Київради. Власне, з цієї причини і був обраний від "слуг" абсолютно неадекватний кандидат в мери», - прокоментував Лесєв висунення Ірини Верещук.

Він вважає, що все це доводить, що «слуги» навіть не планували дати серйозну відсіч Кличку.

"Команда Зеленського вже злила Київ під Кличком. Злила свідомо з позначенням своєї конкретної вигоди", - підкреслив ведучий.

Він вважає, що вже зараз очевидно, що в Київраді сформується коаліція з «Слуги народу» і партії Кличка УДАР.

"Якщо їм на двох не вистачає - завжди на підхваті є "Європейська солідарність" Порошенка", - підсумував ведучий.

Нагадаємо, Золотарьов розповів, що чекає "слуг народу" після місцевих виборів.

Як повідомляла Politeka, Лесєв розповів, чого "слуги народу" позбавили українців напередодні виборів.

Також Politeka писала, що українцям запропонували позбутися депутатів: "це паразитичний орган".