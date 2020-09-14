"Під руку" карантину потрапив і транспорт

14 вересня українська столиця увійшла в" помаранчеву зону " карантину, через це вводяться нові обмеження

Як передає Politeka, згідно з вимогами "помаранчевої зони" вводяться такі обмеження:

проведення масових заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі будівлі;

забороняється робота установ, які надають послуги з розміщення, крім готелів;

відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;

лікарні тимчасово вводять обмеження на планові госпіталізації. Тільки вагітні, новонароджені, онкохворі і пацієнти "з ризиком для життя" можуть потрапити в лікарню;

забороняється роботи спортзалів і фітнес-центрів, виключаючи ті, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї людини на 10 квадратних метрів;

забороняється прийом дітей до закладів оздоровлення та відпочинку-санаторії та табори в Києві та передмісті;

перевозити пасажирів дозволено в кількості 50% місць для сидіння.

Відзначимо, що незважаючи на потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантинна ситуація залишається контрольованою, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рішення про закриття навчальних закладів та перехід на дистанційне навчання залежатиме від епідеміологічної ситуації.

"Щодо навчального процесу в столиці. Поки ситуація контрольована. Місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Однак, оскільки вірус не відступає, до роботи шкіл і садочків буде наша оперативна увага", - сказав Кличко.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко оголосив про появу нової напасті в Україні, що треба знати: "Може статися з кожним".



Як повідомляла Politeka,"Швидка" в Україні працюватиме по-новому, озвучені важливі правила: "всі виклики будуть..."



Також українців попередили про "новий" карантин, термінова заява МОЗ: "Буде переглянута...".



