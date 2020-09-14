14 вересня українська столиця увійшла в" помаранчеву зону " карантину, через це вводяться нові обмеження
Як передає Politeka, згідно з вимогами "помаранчевої зони" вводяться такі обмеження:
проведення масових заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі будівлі;
забороняється робота установ, які надають послуги з розміщення, крім готелів;
відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;
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лікарні тимчасово вводять обмеження на планові госпіталізації. Тільки вагітні, новонароджені, онкохворі і пацієнти "з ризиком для життя" можуть потрапити в лікарню;
забороняється роботи спортзалів і фітнес-центрів, виключаючи ті, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї людини на 10 квадратних метрів;
забороняється прийом дітей до закладів оздоровлення та відпочинку-санаторії та табори в Києві та передмісті;
перевозити пасажирів дозволено в кількості 50% місць для сидіння.
Відзначимо, що незважаючи на потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантинна ситуація залишається контрольованою, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Рішення про закриття навчальних закладів та перехід на дистанційне навчання залежатиме від епідеміологічної ситуації.
"Щодо навчального процесу в столиці. Поки ситуація контрольована. Місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Однак, оскільки вірус не відступає, до роботи шкіл і садочків буде наша оперативна увага", - сказав Кличко.
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