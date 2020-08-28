У Київській маршрутці прямо під час руху відвалилося колесо
Про це повідомили в Telegram-каналі «Київ Оперативний».
Інцидент стався на вулиці Виговського — колишня-Маршала Гречка) - у маршрутного автобуса відвалилося заднє колесо прямо під час руху.
ДТП вдалося уникнути, оскільки інцидент стався біля автобусної зупинки, тому можна зробити висновок, що водій знизив швидкість.
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Раніше ми писали, що батько курсантки, яку збив п'яний майор у Києві, розповів подробиці того, що сталося
За його словами, це було не просто ДТП, а справжня "бійня".
"Чоловік, який збив мою дочку і ще двох дівчат, не просто врізався в них. Він поводився неадекватно. Він наїхав один раз, другий, третій, від'їжджав назад, потім вперед. Це була бійня... " - передав слова очевидців ДТП Микола Гуй
Також чоловік зазначив, що з боку винуватця аварії поки з ним ніхто не зв'язувався.
За словами мами Саші Гуй, її стан залишається важким.
Нагадаємо, трагедія сталася на території військової частини в Києві. За інформацією поліції, водій-військовослужбовець, майор - був нетверезий.
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