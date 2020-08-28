У Київській маршрутці прямо під час руху відвалилося колесо

Про це повідомили в Telegram-каналі «Київ Оперативний».

Інцидент стався на вулиці Виговського — колишня-Маршала Гречка) - у маршрутного автобуса відвалилося заднє колесо прямо під час руху.

ДТП вдалося уникнути, оскільки інцидент стався біля автобусної зупинки, тому можна зробити висновок, що водій знизив швидкість.

Раніше ми писали, що батько курсантки, яку збив п'яний майор у Києві, розповів подробиці того, що сталося

За його словами, це було не просто ДТП, а справжня "бійня".

"Чоловік, який збив мою дочку і ще двох дівчат, не просто врізався в них. Він поводився неадекватно. Він наїхав один раз, другий, третій, від'їжджав назад, потім вперед. Це була бійня... " - передав слова очевидців ДТП Микола Гуй

Також чоловік зазначив, що з боку винуватця аварії поки з ним ніхто не зв'язувався.

За словами мами Саші Гуй, її стан залишається важким.

Нагадаємо, трагедія сталася на території військової частини в Києві. За інформацією поліції, водій-військовослужбовець, майор - був нетверезий.

Двом дівчатам ампутували по одній нозі. Третя перебуває в травмпункті Київської міської клінічної лікарні №17 (політравма), її стан набагато важчий.

Сам винуватець ДТП, майор Володимир холодний, розкаявся у своєму вчинку в залі суду і попросить надати йому можливість надавати допомогу постраждалим.

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