Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» відповів відомому адвокату Михайлу Присяжнюку на слова підтримки і бажання приєднатися до команди партії

Про це Андрій Пальчевський заявив в своєму відеозверненні на Фейсбуці

Відомий політик подякував Михайлу Присяжнюку за підтримку і запросив у свою команду.

«У жовтій майці лідера відповідаю молодому прихильнику Присяжнюку. Ми шукаємо молодих, тих, хто розуміє, що розумом і руками можна зробити набагато більше, ніж дурістю й обманом. Чекаємо Вас. Підтримуємо Вас і віримо в Вас. Якщо не Ви, то хто?», - сказав Пальчевський.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила «Перемога Пальчевського», лідером якої є Андрій Пальчевський.

Михайло Присяжнюк – успішний юрист, ведучий соціального проекту «Один за всіх» на одному з українських телеканалів.