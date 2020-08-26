Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» відповів відомому адвокату Михайлу Присяжнюку на слова підтримки і бажання приєднатися до команди партії
Про це Андрій Пальчевський заявив в своєму відеозверненні на Фейсбуці
Відомий політик подякував Михайлу Присяжнюку за підтримку і запросив у свою команду.
«У жовтій майці лідера відповідаю молодому прихильнику Присяжнюку. Ми шукаємо молодих, тих, хто розуміє, що розумом і руками можна зробити набагато більше, ніж дурістю й обманом. Чекаємо Вас. Підтримуємо Вас і віримо в Вас. Якщо не Ви, то хто?», - сказав Пальчевський.
Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила «Перемога Пальчевського», лідером якої є Андрій Пальчевський.
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Михайло Присяжнюк – успішний юрист, ведучий соціального проекту «Один за всіх» на одному з українських телеканалів.