Кількість хворих на китайський вірус у Києві за останню добу збільшилася на 156 осіб

Про це інформує Politeka з посиланням на брифінг, проведений мером столиці Віталієм Кличком у п'ятницю, 21 серпня.

За словами київського градоначальника, на сьогодні в Києві підтвердили 11328 випадків-19 з початку пандемії.

За останні 24 години китайським вірусом в столиці захворіли 55 чоловіків (від 20 до 84 років) 93 жінки (від 21 до 79 років) і 8 дітей (6 дівчаток і 2 хлопчики).

Госпіталізовано 23 людини, решта – на самоізоляції, під наглядом медиків.

Крім того, Віталій Кличко розповів, скільки хворих у столиці госпіталізовано на сьогоднішній день.

"У стаціонарах перебувають 499 хворих, у тому числі – 18 дітей. 92 пацієнта у важкому стані, 8 - під апаратами ШВЛ", – повідомив столичний мер.

Politeka повідомляла, що Україна встановила новий антирекорд за кількістю хворих китайським вірусом. Як стало відомо з даних системи моніторингу поширення епідемії РНБО, 21 серпня в Україні зареєстрували 2 106 нових випадки уханьского вірусу. При цьому, днем раніше підтвердилося ще 2 134 випадки. Ці показники стали рекордними для нашої країни. З кожним тижнем кількість тих, що заразилися стрімко зростає.

Медик з Подільської лікарні розповіла, про непрості умови роботи під час пандемії. Медсестра з Подільської районної лікарні в Одеській області Олена Барановська розповіла, що з кожним днем справлятися з пацієнтами досить складно.

Також медик зізналася, що"зараз пішла друга хвиля, дуже багато пацієнтів".

"У відділенні перебуває 28 осіб віком від 45 років. Медсестер у нас вісім, їх вистачає, санітарок теж. У нас тільки жіночий колектив, чоловіків медбратьев немає. Зарплата у нас мінімальна - 4200 і до них додаються ще 300%. Працюємо зараз добу і три дні потім вдома. Це наше бажання, щоб більше часу проводити з сім'єю і відпочивати", - розповіла жінка.

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