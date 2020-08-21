Количество больных китайским вирусом в Киеве за последние сутки увеличилось на 156 человек

Об этом информирует Politeka со ссылкой на брифинг, проведенный мэром столицы Виталием Кличко в пятницу, 21 августа.

По словам киевского градоначальника, на сегодня в Киеве подтвердили 11328 случаев COVID-19 с начала пандемии.

За последние 24 часа китайским вирусом в столице заболели 55 мужчин (от 20 до 84 лет) 93 женщины (от 21 до 79 лет) и 8 детей (6 девочек и 2 мальчика).

Госпитализированы 23 человека, остальные – на самоизоляции, под наблюдением медиков.

Кроме того, Виталий Кличко рассказал, сколько больных в столице госпитализированы на сегодняшний день.

"В стационарах находятся 499 больных, в том числе – 18 детей. 92 пациента в тяжелом состоянии, 8 – под аппаратами ИВЛ", – сообщил столичный мэр.

Politeka сообщала, что Украина установила новый антирекорд по количеству заболевших китайским вирусом. Как стало известно из данных Системы мониторинга распространения эпидемии СНБО, 21 августа в Украине зарегистрировали 2 106 новых случая уханьского вируса. При этом, днем ранее подтвердилось еще 2 134 случая. Эти показатели стали рекордными для нашей страны. С каждой неделей количество заразившихся стремительно растет.

Медик из Подольской больницы рассказала, о непростых условиях работы во время пандемии. Медсестра из Подольской районной больницы в Одесской области Елена Барановская рассказала, что с каждым днем справляться с пациентами довольно сложно.

Также медик призналась, что "сейчас пошла вторая волна, очень много пациентов".

"В отделении находится 28 человек в возрасте от 45 лет. Медсестер у нас восемь, их хватает, санитарок тоже. У нас только женский коллектив, мужчин медбратьев нет. Зарплата у нас минимальная — 4200 и к ним добавляются еще 300%. Работаем сейчас сутки и три дня потом дома. Это наше желание, чтобы больше времени проводить с семьей и отдыхать", – рассказала женщина.

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