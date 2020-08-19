Цифри говорять самі за себе

Кияни визначилися зі своїми політичними уподобаннями напередодні місцевих виборів, які відбудуться вже в жовтні

Картина в цілому стала зрозуміла після проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція" соціологічного дослідження 13-15 липня в Києві, передає Politeka.net.

Згідно з даними опитування, якби вибори відбулися на той момент, жителі столиці проголосували б за нинішнього мера Віталія Кличка і лідера політсили "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського. Так, першого готові підтримати 23,7% опитаних, другого - 22,7%. Як бачимо, різниця між ними всього близько 1%.

Дані вказують на те, що за останні місяці чинний мер втратив 5% підтримки, а його головний суперник Пальчевський приблизно на стільки ж наростив свій рейтинг у столиці.

На думку керівника центру Юрія Лагутова, на зниження популярності Кличка вплинули невиконання обіцянок, резонансні скандали з мостами і заступниками голови КМДА. У підсумку, за даними опитування, 41% киян поставили діям мера низькі оцінки.

В цілому результати соцдослідження виглядають наступним чином:

Віталій Кличко – "УДАР") - 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") - 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) - 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") - 4,5%

Ірина Верещук ("Слуга народу") - 4,1%

Сергій Притула ("Голос") - 3,9%

Микола Тищенко ("Слуга народу") - 3,8%

Олексадр Омельченко - 3,3%

Рейтинг партій за результатами опитування виглядає таким чином:

"Європейська солідарність" - 16%

"Слуга народу" - 14,7%

"Перемога Пальчевського" - 14,0%

Партія "УДАР", яку очолює Віталій Кличко, не увійшла до трійки лідерів, перед місцевими виборами її підтримують тільки 10% городян.

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