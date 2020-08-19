Кияни визначилися зі своїми політичними уподобаннями напередодні місцевих виборів, які відбудуться вже в жовтні
Картина в цілому стала зрозуміла після проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція" соціологічного дослідження 13-15 липня в Києві, передає Politeka.net.
Згідно з даними опитування, якби вибори відбулися на той момент, жителі столиці проголосували б за нинішнього мера Віталія Кличка і лідера політсили "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського. Так, першого готові підтримати 23,7% опитаних, другого - 22,7%. Як бачимо, різниця між ними всього близько 1%.
Дані вказують на те, що за останні місяці чинний мер втратив 5% підтримки, а його головний суперник Пальчевський приблизно на стільки ж наростив свій рейтинг у столиці.
До Волочкової додому екстрено прибула допомога: що сталося і кадри порятунку
Скуйовджений Максим Галкін терміново попросив допомоги зі свого замку: "Ніяк не нажруться"
Змучену Ольгу Бузову підловили на вулиці без тонни макіяжу: "Що за щурячий хвостик?"
Пішов з життя екс-міністр культури: що відомо про трагедію
На думку керівника центру Юрія Лагутова, на зниження популярності Кличка вплинули невиконання обіцянок, резонансні скандали з мостами і заступниками голови КМДА. У підсумку, за даними опитування, 41% киян поставили діям мера низькі оцінки.
В цілому результати соцдослідження виглядають наступним чином:
Віталій Кличко – "УДАР") - 23,8%
Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") - 22,7%
Микола Томенко (Рідна країна) - 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") - 4,5%
Ірина Верещук ("Слуга народу") - 4,1%
Сергій Притула ("Голос") - 3,9%
Микола Тищенко ("Слуга народу") - 3,8%
Олексадр Омельченко - 3,3%
Рейтинг партій за результатами опитування виглядає таким чином:
"Європейська солідарність" - 16%
"Слуга народу" - 14,7%
"Перемога Пальчевського" - 14,0%
Партія "УДАР", яку очолює Віталій Кличко, не увійшла до трійки лідерів, перед місцевими виборами її підтримують тільки 10% городян.
Нагадаємо, що Андрій Пальчевський: "я проти президентства взагалі! Все, досить, награлися"
Також Politeka писала, що Пальчевський пояснив, навіщо йде в політику і що буде з Україною через 20 років: "залишиться навіть не половина..."