Цифры говорят сами за себя

Киевляне определились со своими политическими предпочтениями накануне местных выборов, которые состоятся уже в октябре

Картина в целом стала понятна после проведенного ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" социологического исследования 13-15 июля в Киеве, передает Politeka.net.

Согласно данным опроса, если бы выборы произошли на тот момент, жители столицы проголосовали бы за нынешнего мэра Виталия Кличко и лидера политсилы "Перемога Пальчевського" Андрея Пальчевского. Так, первого готовы поддержать 23,7% опрошенных, второго - 22,7%. Как видим, разница между ними всего около 1%.

Данные указывают на то, что за последние месяцы действующий мэр потерял 5% поддержки, а его главный соперник Пальчевский примерно на столько же нарастил свой рейтинг в столице.

По мнению руководителя Центра Юрия Лагутова, на снижение популярности Кличко повлияли невыполнение обещаний, резонансные скандалы с мостами и заместителями главы КГГА. В итоге, по данным опроса, 41% киевлян поставили действиям мэра низкие оценки.

В целом результаты социсследования выглядят следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Рейтинг партий по результатам опроса выглядит таким образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, перед местными выборами ее поддерживают только 10% горожан.

Напомним, что Андрей Пальчевский: "Я против президентства вообще! Все, хватит, наигрались"

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