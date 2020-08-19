У Броварах Київської області у вівторок, 18 серпня молоді люди поламали гойдалки в парку

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення в Facebook "Служби безпеки КОМКОН груп".

Так, повідомляється, що велопатруль Служби безпеки помітив під час свого рейду, як молодь ламає в парку гойдалки.

Коли охоронці стали наближатися до вандалів, ті кинулися навтьоки, а відламаний від гойдалки шматок жбурнули у воду.

Хуліганів вдалося затримати на виході з парку, ними виявилися місцеві жителі 17 і 19 років. На місце події викликали правоохоронців.

Politeka повідомляла, що в Київському ботанічному саду невідомі зіпсували пам'ятник майстру йоді. Вандали пошкодили пам'ятник персонажу "Зоряних воєн", який, до речі, є єдиним в Європі, пробивши йому руку.

На сьогоднішній день у статуї пробита рука, в якій відомий персонаж тримає посох. До слова кажучи, посох теж весь в іржі і тріщинах.

"Невідомі пробили долоню статуї. У нас не вистачає охорони, щоб біля пам'ятника облаштувати постійний пост. Будемо відновлювати пам'ятник своїми силами", - скаржиться директор Ботанічного саду імені Гришка Наталія Заіменко.

У Дніпрі невідомі продовжують "атакувати" припарковані на вулиці машини. Користувачі соцмережі повідомили, що на житловому масиві "Придніпровськ" невідомі особи продовжують бити припарковані машини. Власники автомобілів бачать вранці розбиті лобові стекла на машинах.

Від рук зловмисника (або зловмисників) постраждали два авто: Audi і Daewoo. Машини були припарковані поруч один з одним, на вулиці. Користувачі соцмережі обурюються такими діями зловмисників і закликають жителів району вжити певних заходів.

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