В Броварах Киевской области во вторник, 18 августа молодые люди поломали качели в парке

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Facebook "Службы безопасности КОМКОН групп".

Так, сообщается, что велопатруль службы безопасности заметил во время своего рейда, как молодежь ломает в парке качели.

Когда охранники стали приближаться к вандалам, те бросились наутек, а отломленный от качели кусок швырнули в воду.

Хулиганов удалось задержать на выходе из парка, ими оказались местные жители 17 и 19 лет. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Politeka сообщала, что в Киевском ботаническом саду неизвестные испортили памятник Мастеру Йоде. Вандалы повредили памятник персонажу "Звездных войн", который, кстати, является единственным в Европе, пробив ему руку.

На сегодняшний день у статуи пробита рука, в которой известный персонаж держит посох. К слову говоря, посох тоже весь в ржавчине и трещинах.

"Неизвестные пробили ладонь статуи. У нас не хватает охраны, чтобы возле памятника обустроить постоянный пост. Будем восстанавливать памятник своими силами", – жалуется директор ботанического сада имени Гришко Наталья Заименко.

В Днепре неизвестные продолжают "атаковать" припаркованные на улице машины. Пользователи соцсети сообщили, что на жилом массиве "Приднепровск" неизвестные лица продолжают бить припаркованные машины. Владельцы автомобилей видят утром разбитые лобовые стекла на машинах.

От рук злоумышленника (или злоумышленников) пострадали два авто: Audi и Daewoo. Машины были припаркованы рядом друг с другом, на улице. Пользователи соцсети возмущаются такими действиями злоумышленников и призывают жителей района принять определенные меры.

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