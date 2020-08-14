Станом на 14 серпня в столиці зафіксовано 158 нових випадків китайського вірусу

Про це пише Politeka, посилаючись на дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Всього на сьогоднішній день з початку пандемії в Києві підтверджено 10160 випадків захворювання. Одужали за цей час 3278 осіб, померли – 150 осіб (за останню добу – одна людина).

Що стосується Київської області, то в регилне зафіксовано 4 429 випадків китайського вірусу (за останню добу – 52 нових випадки). З початку пандемії на Київщині одужали 3044 людини, померли – 76 осіб (за останню добу – четверо хворих).

Politeka повідомляла, що жителів окупованого Криму не просто попередили про другу хвилю епідемії китайського вірусу, а й назвали абсолютно конкретні терміни. Йдеться про те, що медпрацівники Криму отримали повідомлення про другу хвилю коронавірусу, яка почнеться 21 вересня.

"Зараз лікарні " не переповнені", і тому ми спокійно пересуваємося, працюємо, купуємо за шалені гроші продукти, курорти знімають пінку з напливу туристів. А рівно 21 вересня (після закриття сезону) почнеться "друга хвиля", так як не всі встигли бюджетні гроші освоїти», – пише в мережі користувач Олена Луціва.

При цьому вона додала, що в адміністрації «глави» Криму Сергія Аксьонова нібито цю інформацію спростували.

"А що вони ще скажуть?",- скептично зазначила автор.

Додаткові ліжка для пацієнтів з китайським вірусом з'являться в харківських лікарнях.

Відомо, що за минулу добу Харківська область обігнала решту по зростанню захворюваності, встановлено новий антирекорд: +209 випадків-19.

Міські медустанови готові прийняти з "інфекціонки" 30 осіб. Ще стільки ж хворих будуть готові прийняти до кінця тижня.

Йдеться про хворих, які перебувають в обласній інфекційній та "Чорнобильській" лікарнях і пройшли гостру стадію китайського вірусу, але все ще потребують лікування.

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