Початок навчального року загрожує Україні катастрофічними проблемами, якщо не будуть вжиті відповідні заходи
Про серйозну небезпеку попередив українців громадський діяч Андрій Пальчевський. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Пальчевського в Фейсбук (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
У своєму новому зверненні громадський діяч підняв важливе питання: що буде діятися в українських школах, якщо вони почнуть працювати в умовах епідемії в новому шкільному році.
"Поки наші горе-керівники морочать нам голови тим, як же ми зустрінемо другу хвилю, розповідаю найважливішу інформацію, що стосується батьків і школярів", - анонсував Пальчевський.
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Він розповів про досвід Ізраїлю, де всього один школяр заразив небезпечним китайським вірусом 150 осіб, які, в свою чергу, рознесли інфекцію далі. Таким чином, 50% всіх випадків захворювання в Єрусалимі виявилися пов'язані зі школами.
"Питання: чи готові ми до шкіл? Чи готові наші вчителі до шкіл і чи готові вони зустріти вірус? Тому що діти є найбільшими розповсюджувачами. Легко переносячи самі, вони ухайдашать вчителів. Хто їх захистить? Хто організовує відповідним чином дисципліноване відвідування?",- поцікавився Пальчевський.
Він заявив, що планує відвідати школи в різних районах Києва і поговорити з вчителями.
"Інакше все буде як завжди у нас. А потім будемо відтягувати то вчителів з лікарні, то бабусь з дому", - попередив громадський діяч.
Нагадавши, Пальчевський знайшов рішення "вічної" проблеми Києва: "Треба міняти...".
Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський про ситуацію в Білорусі: "Увійде в підручники всесвітньої історії".
Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський дорікнув владі у знущанні над народом на догоду МВФ.