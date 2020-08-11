Начало учебного года грозит Украине катастрофическими проблемами, если не будут приняты соответствующие меры
О серьезной опасности предупредил украинцев общественный деятель Андрей Пальчевский. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Пальчевского в Фейсбук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
В своем новом обращении общественный деятель поднял важный вопрос: что будет твориться в украинских школах, если они начнут работать в условиях эпидемии в новом школьном году.
«Пока наши горе-руководители морочат нам головы тем, как же мы встретим вторую волну, рассказываю важнейшую информацию, касающуюся родителей и школьников», - анонсировал Пальчевский.
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Он рассказал об опыте Израиля, где всего один школьник заразил опасным китайским вирусом 150 человек, которые, в свою очередь, разнесли инфекцию дальше. Таким образом, 50% всех случаев заболевания в Иерусалиме оказались связаны со школами.
«Вопрос: готовы ли мы к школам? Готовы ли наши учителя к школам и готовы ли они встретить вирус? Потому что дети являются самыми большими распространителями. Легко перенося сами, они ухайдашат учителей. Кто их защитит? Кто организует соответствующим образом дисциплинированное посещение?», - поинтересовался Пальчевский.
Он заявил, что планирует посетить школы в разных районах Киева и поговорить с учителями.
«Иначе все будет как обычно у нас. А потом будем оттаскивать то учителей из больницы, то бабушек из дому», - предупредил общественный деятель.
Напомним, Пальчевский нашел решение «вечной» проблемы Киева: «Надо менять…».
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский о ситуации в Беларуси: "Войдет в учебники всемирной истории".
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский упрекнул власть в издевательстве над народом в угоду МВФ.