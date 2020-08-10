У столиці діти відзначилися "гонками" на самокатах по проїжджій частині вулиці

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Так, повідомляється, що діти віком 7-9 років не придумали нічого кращого, ніж кататися по вулиці Ярослава Івашкевича.

Під час цих небезпечних забав один з дітей впав і мало не потрапив під колеса проїжджав в цей час автомобіля.

"Може, батьки не зовсім знають як розважаються їхні діти", – припустили автори відеоролика.

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