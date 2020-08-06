У Києві можуть істотно посилити карантинні обмеження

Про це передає Politeka з посиланням на повідомлення столичного градоначальника Віталія Кличка, опубліковане на його сторінці в Facebook.

Відбудеться це, за словами мера, в тому випадку, якщо кияни будуть продовжувати несерйозно ставитися до пандемії китайського вірусу.

Кличко нагадав, що за минулу добу в столиці вірус виявили ще у 180 киян, а всього з початку пандемії від коронавірусу померли 142 жителі столиці.

"Закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Чи не розслаблятися і не робити вигляд, що ми живемо в звичайній ситуації. Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень", – пригрозив столичний мер.

За словами Кличка, посилення обмежень залежить від кожного жителя Києва.

"Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров'я", - підсумував Київський міський голова.

Politeka повідомляла, що за останні 24 години в столиці зафіксовано 180 нових випадків китайського вірусу. Крім того, повідомляється, що за останню добу в столиці від коронавірусу померли три людини, а всього з початку пандемії Китайський вірус забрав життя у 142 киян. Всього на сьогоднішній день в Києві підтвердили 8992 випадки COVID-19. Одужали з початку пандемії 3137 жителів столиці.

В Одеській області зафіксовано новий антирекорд за кількістю інфікованих і загиблих від китайського вірусу. Тільки за одну добу в регіоні виявлено 109 нових хворих на COVID-19, а від ускладнень, викликаних цим вірусом померли 9 пацієнтів. Про це повідомили в прес-службі Одеської ОДА. Всього з початку епідемії на Одещині захворіли 3748 осіб, під підозрою знаходиться 5512 жителя. За весь період померли 62 пацієнта.

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