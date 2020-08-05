У Києві на відео зняли оголеного чоловіка, який гуляв по урядовому кварталі

Відео з даним інцидентом опублікував у соцмережі Facebook користувач Дмитро Кучер, передає Politeka.

Чоловіка, на якому зовсім не було ні одягу, ні взуття, видекли в Кріпосному провулку столиці.

У чому причина такої неадекватної поведінки чоловіка, хто він такий, і чим закінчилася його "прогулянка" – на даний момент невідомо.

У коментарях до повідомлення українці розділилися у думках: хтось сміється, деякі возмужены поведінкою чоловіка.

"Терорист без бомби, але з я**ами. Результат закриття психлікарень. Захочеш одружується і не так походиш по центру. Потихеньку мода прийшла з Нью-Йорка. В дурдомі «день відкритих дверей», ось вони і творять, кому що заманеться. Заплатив податки, йде спати спокійно", – пишуть користувачі.

Politeka писала, що в Києві чоловік з невідомих причин вирішив оголотися і позувати в такому вигляді на дорозі. Чоловік, на якому немає абсолютно ніякого одягу, крокує посередині проїжджої частини і показово зупиняється перед кожним авто, яке попадається йому на шляху. Коли ж чоловік підійшов до чергової машини, водій, судячи з усього, не оцінив гумору київського нудиста і вдарив його кулаком у голову. Від удару оголений чоловік одразу ж впав на асфальт.

По Одесі гасав п'яний водій з пістолетом в автомобілі. Відповідні відео і подробиці розмістила прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

В ніч на 31 липня патрульні зупинили автомобіль Lexus, який їхав по вулиці Генуезькій з включеними проблисковими маячками. Водій при спілкуванні з поліцейськими почав вести себе агресивно і був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, але найцікавіше, що в його автомобілі патрульні виявили патрони і пістолет без дозвільних документів.

У Києві маршрутник "прийняв на груди" і сів за кермо, фото свавілля.

В Одесі чоловік роздягнувся і гуляв по дорозі, відео: "водій не витримав і..."

На одеситів відкрили полювання прямо на пляжі: "поки заходять в море".