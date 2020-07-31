Лише за минулу добу зафіксовано кілька спалахів

В різних місцях Київської області щодня палає трава

Про це пише Politeka, посилаючись на повідомлення прес-служби ДСНС в Київській області.

Так, повідомляється, що вчора, 30 липня у Фастові Київської області загорівся трав'яний настил на відкритій території, сигнал про що надійшов рятувальникам.

На місце події негайно прибув черговий караул. Займання вдалося оперативно загасити силами трьох чоловік, озброєних необхідною технікою та інструментами.

В той же день загорівся трав'яний настил неподалік від села Лебедівка, який теж загасили досить оперативно.

На даний момент причини виникнення загорянь невідомі, фахівці намагаються встановити, чи це був умисний підпал або результат необережного поводження з відкритим вогнем.

Politeka повідомляла, що в Дніпропетровській області згоріло 45 гектарів вшеничного поля. Так, у Межевскому районі Дніпропетровської області чоловік спалював біля пшеничного поля стерню, і в результаті спалив 45 гектарів пшениці.

Надзвичайний просишествие сталося біля села Володимирівка. Директор місцевого агрогосподарства повідомив в Службу порятунку про те, що там горить пшеничне поле. Рятувальники, які приїхали на місце пригоди, виявили, що горить пшеничне поле загальною площею 170 гектарів. Після ліквідації пожежі з'ясувалося, що вогонь знищив 45 гектарів пшениці.

А в Києві жінка згоріла заживо в результаті пожежі в квартирі. Відомо, що трагедія сталася в Деснянському районі столиці на вулиці Закревського. Пожежа виникла в одній з квартир багатоповерхівки.

"На балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ліквідують швидко і ніхто не постраждає", - сказано в повідомленні.

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