На київському вокзалі українця і його дружину покусали клопи

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook чоловіки з Кривого Рогу Андрія Сотника.

Андрій розповів, що вранці приїхав із дружиною в столицю України на поїзді. У зв'язку з тим, що час був ранній, подружжя вирішили відпочити в залі очікування між Центральним і Південним вокзалами.

Ледве вони розташувалися на дерев'яних кріслах, як побачили, що з дірявих підлокітників сидінь почали виповзати клопи. Комахи покусали і Андрія і його дружину, на шкірі молодих людей залишилися від укусів великі пухирі.

"Карантин? Без масок не можна? Це просто жах! Зупиніть поширення клопів по Україні! Окреме побажання чолі санітарної служби Укрзалізниці: щоб ці тварюки не переводилися в твоєму домі!", – заявив Андрій Сотник.

Під повідомленням чоловіки розгорнулася бурхлива дискусія, користувачі активно обговорюють подію.

"Київський вокзал це притулок бездомних. Посидів на вокзалі і ось вона біда у дім!!! Слава Україні. Україна - це Європа! Господи, куди ми котимося))) Або вже скотилися. Всіх нас відкинули далеко назад....і клопи повернулися,і холера і тиф,чума", – пишуть вони.

Politeka повідомляла, що не встигли молоді туристи зійти з поїзда в Одесі, як їх тут же пограбували. Ганебне для міста злочин на залізничному вокзалі зробили одесити.

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