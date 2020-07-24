У Києві патрульний поліцейський врятував жінок від п'яного хулігана



Як передає Politeka.net, про гідний вчинок правоохоронця розповіли в прес-службі поліції столиці.

Інцидент стався на Севастопольській площі. Поліцейський закінчивши зміну прямував додому, але почув жіночі крики, що доносилися з підземного переходу.

Він, не гаючи ні хвилини, вирушив на допомогу. Людина з явними ознаками алкогольного сп'яніння тріпав жінку, виражався нецензурною лайкою в її бік і погрожував вдарити.

Інспектор представився, зробив зауваження і попросив припинити неправомірні дії. Спочатку чоловік відреагував на зауваження і нібито заспокоївся, але, через мить знову продовжив і замахнувся, щоб ударити жінку.

За лічені секунди поліцейський нейтралізував чоловіка і викликав на допомогу колег.

Одна з присутніх там дівчат висловила правоохоронцю в соцмережах.

"Поліцейський на фото - мій герой. Вчора стала свідком, як п'яне бидло, який побив дівчину почав кидатися на перехожих. Думаючи, що київська поліція може ним пишатися", - повідомила вона в соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські під Сумами запобігли спробі самогубства жінки.

В поліцію зателефонував житель одного з сіл Сумської області і повідомив, що його мати погрожує покінчити життя самогубством.

Юрію та Артем вони негайно вирушили за вказаною Адресою. Прибувши на місце, поліцейські застали в будинку хлопця в шоковому стані, його дідуся, бабусю і бригаду швидкої допомоги.

Як з'ясувалося, жінка закрилася у ванній кімнаті, і на всі прохання вийти відповідала - почекайте декілька хвилин. Нарешті, коли звідти почувся підозрілий шум, правоохоронці не гаючи ні секунди вибили двері.

Як виявилося, вчасно - потенційний самогубець завдала собі кілька ножових поранень і впала, стікаючи Кров'ю. Поліцейські допомогли медикам перев'язати їй рани на шиї і руках, а потім довели жінку до карети швидкої допомоги.



