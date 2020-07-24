У Києві патрульний поліцейський врятував жінок від п'яного хулігана
Як передає Politeka.net, про гідний вчинок правоохоронця розповіли в прес-службі поліції столиці.
Інцидент стався на Севастопольській площі. Поліцейський закінчивши зміну прямував додому, але почув жіночі крики, що доносилися з підземного переходу.
Він, не гаючи ні хвилини, вирушив на допомогу. Людина з явними ознаками алкогольного сп'яніння тріпав жінку, виражався нецензурною лайкою в її бік і погрожував вдарити.
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Інспектор представився, зробив зауваження і попросив припинити неправомірні дії. Спочатку чоловік відреагував на зауваження і нібито заспокоївся, але, через мить знову продовжив і замахнувся, щоб ударити жінку.
За лічені секунди поліцейський нейтралізував чоловіка і викликав на допомогу колег.
Одна з присутніх там дівчат висловила правоохоронцю в соцмережах.
"Поліцейський на фото - мій герой. Вчора стала свідком, як п'яне бидло, який побив дівчину почав кидатися на перехожих. Думаючи, що київська поліція може ним пишатися", - повідомила вона в соцмережах.
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