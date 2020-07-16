Громадський діяч Андрій Пальчевський впевнений, що щастя українців - у справедливому розподілі національного багатства

Про це Пальчевський заявив в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

Засновник нової партії "Перемога Пальчевського" повідомив, що не хоче бути просто політиком.

"Я не хочу бути просто політиком. Якщо ким ставати, то державним діячем. Політик - це той, хто змінює принципи в залежності від рейтингу. А я хочу втілити в життя те, у що вірю з самого свого київського дитинства. Наприклад, правильний розподіл валового продукту, тобто національного багатства. В дужках читаємо – справедливість. Турбота про людей не як про безлике ефемерне суспільство, а допомога тим, хто трапляється на життєвому шляху. Щоб не вносити гроші в якийсь фонд, особливо президентський, заради публічної похвали, а підтримувати тих, хто потрапив у біду, незаможних пенсіонерів, дітей, у яких проблеми з родиною", - пояснив свою позицію Пальчевський.

Крім того, він додав, що йде в політику, щоб покінчити "з неподобством, яке на нас звалилося". Однією з перших бід, яким має намір покласти край громадський діяч, є грабіж народу олігархами.

"З пограбуванням народу (покінчити, - ред.), який влаштовує наша псевдоеліта. Кожен повинен отримувати гідну частку в загальноукраїнському багатстві. А у нас 0,001% жителів країни мають 99% її надбання. Так склалося в результаті бандитського розподілу в 90-е роки, і Леонід Кучма закріпив плутократію (влада багатих). Дав можливість її утримувати і виставляти на президентські тарганів своїх кандидатів", - уточнив Пальчевський.

Нагадаємо, що «Перемога Пальчевського» впевнено потрапляє в Київраду.