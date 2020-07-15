У Києві за останню добу зафіксовано 147 нових випадків захворювання китайським вірусом
Про це під час брифінгу поінформував мер столиці Віталій Кличко, передає Politeka, посилаючись на РБК-Україна.
Наголошується, що це – найбільший добовий показник з початку пандемії. Так, за минулу добу вірус підтвердили у 73 чоловіків (від 18 до 85 років) і 66 жінок (від 18 до 71 року). Крім того, захворіли 5 дівчаток (від року до 16) років і 3 хлопчика (від 2 до 6 років).
"В лікарні столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", – розповів Кличко.
За останню добу від ускладнень, викликаних китайським вірусом, помер один чоловік. Всього в Києві зафіксовано 126 летальних випадків від цієї інфекції, а загальне число підтверджених випадків захворювання – 6497.
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"найстаршій хворий було 95 років, наймолодшій – 25. Найбільше (понад 62% осіб) – люди старше 65 років. Майже 24% хворих померли у віці 50-64 року. Близько 13% – кому було до 49 років. Менше 1% - пацієнти у віці 18-29 років", – додав столичний градоначальник.
За його словами, у більшості померлих були хронічні захворювання (гіпертонія, цукровий діабет, ожиріння, інші хвороби).
Також стало відомо, що за минулу добу видужали 36 осіб, а всього з початку епідемії – вилікувалися 2160 жителів столиці.
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