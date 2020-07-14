За минулу добу в столиці китайський вірус діагностовано у 112 осіб, один чоловік помер.

Про це повідомив в Telegram мер столиці Віталій Кличко.

За інформацією градоначальника, серед нових хворих 50 жінок (від 20 до 79 років), 56 чоловіків (від 22 до 84 років), 4 дівчинки (від 4 до 15 років) і 2 хлопчика – 12 і 16 років.

Також за минулу добу захворювання діагностовано у восьми медиків.

У київські лікарні шпиталізували дев'ятеро людей, інші знаходяться на самоізоляції під наглядом медиків.

За минулу добу одужали 15 осіб. Всього з початку пандемії коронавірус подолали 2124 киян.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстровано в Дарницькому районі – 31, у Деснянському – 21, в Дніпровському – 14 випадків.

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються продовжити карантин у новому форматі.

"Зараз йде дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані", – розповіли в Моз.

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