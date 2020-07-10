У Києві водій фури отримав рекордний штраф за перевантаження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Департамента транспортної інфраструктури КМДА.

В департаменті повідомили, що вчора, 9 липня, було зафіксовано рекордний штраф на суму 6,5 тис. євро у пункті зважування на Столичному шосе.

"Загальна вага порушника склала 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше від дозволеної", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що маршрут вантажівки мав пролягати з Київської області на Полтавщину.

В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нагадали, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до Києва: 36-у км траси Київ-Чоп, 7-у км траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г.Барського та на Столичному шосе.

Як відомо, закон про збільшення штрафів за перевантаження фур набрав чинності у вересні 2019 року. Сума штрафу може бути різною - вона залежить від того, на скільки вага більша за норму. Наприклад, якщо вага більша на 5-10%, штраф складатиме 8,5 тис. грн, на 10-20% - штраф 17 тис. грн, понад 20% - 34 тис. грн. До набуття чинності даного закону штрафи за перевантаження були значно меншими - в діапазоні від 510 до 680 грн.

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