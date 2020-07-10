В Киеве водитель фуры получил рекордный штраф за перегруз

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В департаменте сообщили, что вчера, 9 июля, был зафиксирован рекордный штраф на сумму 6,5 тыс. евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе.

"Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области на Полтавщину.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля в круглосуточном режиме функционируют на всех въездах в Киев: 36-в км трассы Киев-Чоп, 7 км трассы Киев-Одесса, с. Подснежники по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г.Барского и на Столичном шоссе.

Как известно, закон об увеличении штрафов за перегруз фур вступил в силу в сентябре 2019 года. Сумма штрафа может быть совершенно разной - она зависит от того, на сколько вес превышает норму. Например, если вес больше на 5-10%, штраф составит 8,5 тыс. грн, на 10-20% - штраф 17 тыс. грн, более 20% - 34 тыс. грн. До вступления в силу данного закона штрафы за перегруз были значительно меньше - в диапазоне от 510 до 680 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский жестко обратился к дальнобойщикам, которые не взвешивают фуры, обозвав их "засранцями".

Как сообщала Politeka, после этого дальнобойщик пояснил Зеленскому, как избавится от "засранцев" на дорогах.

Также Politeka писала, что дальнобойщики четко поставили Зеленского на место после скандала с "засранцами": "Получили от президента...".