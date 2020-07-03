Комунальники дістали величезну кількість крупного сміття з труби переливного колектора

Про це повідомляє в facebook ”Дарниця Live”, передає Polteka.net.

"Таке сміття КП Плесо дістало на Осокорках в одній з труб переливного колектора у р. Підбірна. Робота продовжується! Великі молодці!”, – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що карантин у Києві можуть послабити через лічені дні.

Про це розповів керівник столичної Госпотребслужбы Олег Рубан.

За його словами, рішення про ослаблення карантину можуть прийняти вже наступного тижня - 8 липня. Поки Київ не відповідає вимогам для зняття обмежень, але до того часу ситуація може змінитися.

"Через тиждень у нас будуть показники Моз, там на сьогоднішній день дані не зовсім відповідають. Якщо тенденція збережеться, то наступного комісії ТЕБ та НС може бути рішення про ослаблення карантину, як раз через тиждень, в середу".

Олег Рубан пояснив, що більш високі показники захворюваності пов'язані не з тим, що люди стали частіше заражатися, а з більш частим виявленням хвороби. У той же час, кількість госпіталізованих не росте - кожен день в лікарню кладуть від 5 до 25 пацієнтів.

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