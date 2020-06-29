Андрій Пальчевський озвучив умови висунення своєї кандидатури на посаду мера Києва

Про це громадський діяч заявив в ефірі телеканалу Україна 24, передає Politeka.net.

За його словами, українці потребують управлінців, у яких вже є досвід за плечима.

"Каштановий лист вже рік приліплений до серця. Я з покоління киян, які пам'ятають ще великі розлогі каштани на Хрещатику. Час акторів, танцюристів, боксерів, футболістів закінчився. Ми як нація змужніли, нам потрібні управлінці, люди, у яких є досвід. Якщо ти ходив по сцені, це ще не означає, що ти можеш керувати великим містом", - впевнено підкреслив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч також додав, що філософський закон переходу кількості в якість і досвід управління малим містом зовсім не означає успіх в управлінні великим.

"Що стосується мене особисто. Я піду тоді, коли відчую абсолютно критичний тиск людей і коли зрозумію, що серед людей, які претендують на керівництво цим містом, всі люди слабші за мене. Це теж важливо. Справа не тільки в популярності", - підсумував Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу, відповідаючи на питання про висунення своєї кандидатури на посаду мера Києва.

Що стосується підтримки і популярності, то вони на високому рівні у Андрія Пальчевського. Як відомо, в Києві з 13 по 17 травня було проведене соцдослідження ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ".

За цими даними, нинішнього мера Кличка готові підтримати на виборах 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Андрія Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже вирішив, за кого проголосує.

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