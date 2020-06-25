Знущання не пройшли просто так

25 червня Неля Погребицкая, яка стала жертвою насильства в поліцейській ділянці Кагарлика, з'явилася в Києві разом з адвокатом

Як повідомляє Politeka.net, у столиці пройшла прес-конференція з участю потерпілої. Телеграм-канал PavlovskyNews також опублікував нові кадри, як виглядає дівчина після події.

Судячи по знімках і відео, Неля вже оговталася після побиття, проте не поспішає висловлюватися про інцидент. Під час прес-конференції постраждала весь час мовчала, сховавши обличчя під захисною маскою. За словами юриста, жертві насильства було дуже непросто з'явитися на публіці.

Адвокат Олена Сотник, яка представляє інтереси Погребицкой, розповіла про розвиток справи. За її словами, сторона захисту поки не визначила суму компенсації, яку має намір стягнути з кривдників. На наступному тижні буде висновок експертів, що прояснить ситуацію.

"Експерт проводить психологічну і фізичну експертизу. Оцінює стан людини: які страждання були нанесені, які від цих подій відбулися зміни у здоров'ї".

Олена Сотник додала, що крім Нелі від рук поліцейських постраждала ще її і її молодша сестра Алла. За даними юриста, до неї теж застосовували протиправні дії ділянці.

"У нас є ще один фігурант у цій справі, і ми вже подали заяву про вчинення злочину щодо малолітньої сестри Нелі, яку звуть Алла", - заявила адвокат. - "Щодо неї також ті ж самі підозрювані, за кілька годин до того, як почалися події з Нелею, здійснювали незаконні дії як з неповнолітньою", - розповіла юрист.

Изнасилованная в Кагарлыке Неля Погребицкая пришла на первую в своей жизни пресс-конференцию. Подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Gepostet von Pavlovsky News am Donnerstag, 25. Juni 2020

Як зазначила Сотник, поліцейські викрали дівчинку для проведення незаконних слідчих заходів.

Нагадаємо, знущання поліцейських над дівчиною сколихнуло Україну, нові подробиці.

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