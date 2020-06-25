Издевательства не прошли просто так

25 июня Неля Погребицкая, ставшая жертвой насилия в полицейском участке Кагарлыка, появилась в Киеве вместе с адвокатом

Как сообщает Politeka.net, в столице прошла пресс-конференция с участием пострадавшей. Телеграм-канал PavlovskyNews также опубликовал новые кадры, как выглядит девушка после произошедшего.

Судя по снимкам и видео, Неля уже оправилась после избиения, однако не спешит высказываться об инциденте. Во время пресс-конференции пострадавшая все время молчала, спрятав лицо под защитной маской. По словам юриста, жертве насилия было очень непросто появиться на публике.

Адвокат Елена Сотник, которая представляет интересы Погребицкой, рассказала о развитии дела. По ее словам, сторона защиты пока не определила сумму компенсации, которую намерена потребовать с обидчиков. На следующей неделе будет заключение экспертов, которое прояснит ситуацию.

"Эксперт проводит психологическую и физическую экспертизу. Оценивает состояние человека: какие страдания были нанесены, какие от этих событий произошли изменения в здоровье".

Елена Сотник добавила, что кроме Нели от рук полицейских пострадала еще ее и ее младшая сестра Алла. По данным юриста, к ней тоже применяли противоправные действия в участке.

"У нас есть еще один фигурант в этом деле, и мы заявление уже подали о совершении преступления относительно малолетней сестры Нели, которую зовут Алла", - заявила адвокат. - "Относительно нее также те же самые подозреваемые, за несколько часов до того, как начались события с Нелей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней", - рассказала юрист.

Изнасилованная в Кагарлыке Неля Погребицкая пришла на первую в своей жизни пресс-конференцию. Подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Gepostet von Pavlovsky News am Donnerstag, 25. Juni 2020

Как отметила Сотник, полицейские похитили девочку для проведения незаконных следственных мероприятий.

Напомним, издевательства полицейских над девушкой всколыхнуло Украину, новые подробности.

Как сообщала Politeka, жертва копов в Кагарлыке прервала молчание, чтобы рассказать правду.

Также Politeka писала, что рассекречены новые детали и фото копов-мучителей из Кагарлыка.