25 июня Неля Погребицкая, ставшая жертвой насилия в полицейском участке Кагарлыка, появилась в Киеве вместе с адвокатом
Как сообщает Politeka.net, в столице прошла пресс-конференция с участием пострадавшей. Телеграм-канал PavlovskyNews также опубликовал новые кадры, как выглядит девушка после произошедшего.
Судя по снимкам и видео, Неля уже оправилась после избиения, однако не спешит высказываться об инциденте. Во время пресс-конференции пострадавшая все время молчала, спрятав лицо под защитной маской. По словам юриста, жертве насилия было очень непросто появиться на публике.
Адвокат Елена Сотник, которая представляет интересы Погребицкой, рассказала о развитии дела. По ее словам, сторона защиты пока не определила сумму компенсации, которую намерена потребовать с обидчиков. На следующей неделе будет заключение экспертов, которое прояснит ситуацию.
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"Эксперт проводит психологическую и физическую экспертизу. Оценивает состояние человека: какие страдания были нанесены, какие от этих событий произошли изменения в здоровье".
Елена Сотник добавила, что кроме Нели от рук полицейских пострадала еще ее и ее младшая сестра Алла. По данным юриста, к ней тоже применяли противоправные действия в участке.
"У нас есть еще один фигурант в этом деле, и мы заявление уже подали о совершении преступления относительно малолетней сестры Нели, которую зовут Алла", - заявила адвокат. - "Относительно нее также те же самые подозреваемые, за несколько часов до того, как начались события с Нелей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней", - рассказала юрист.
Как отметила Сотник, полицейские похитили девочку для проведения незаконных следственных мероприятий.
Напомним, издевательства полицейских над девушкой всколыхнуло Украину, новые подробности.
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