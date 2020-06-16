Відомий український громадський діяч Андрій Пальчевський, розповів про можливі способи боротьби з китайським вірусом
Про це він розповів у відеоблозі.
Як відомо, в світі експерти з усього світу шукають дієвий метод лікування небезпечного вірусу, епідемія якого прийшла в інші країни з Китаю.
Згідно з новим дослідженням, лікування антитілами, очищеними від донорської крові, імуноглобуліновою терапією і стероїдами відновило роботу серця у більшості дітей з мультисистемним запальним синдромом, пов'язаним з COVID-19. Про це пише ТСН за інформацією EurekAtert.
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За словами Андрія Пальчевського, застосування стероїдів може допомогти врятувати життя тим, хто захворів вірусом.
«Слава богу, не стоїмо на місці! Скоро переможемо! Тільки без нашого МОЗу», - заявив Пальчевський.
Нагадаємо, деякі країни, зокрема Росія, розширили список препаратів, які використовуються при лікуванні COVID-19, в цей список потрапив і стероїдний препарат. При цьому медики зазначають, що поки що ефективність будь-яких препаратів в боротьбі з вірусом офіційно не доведена, тому лікування призначається тільки лікарем за згодою пацієнта.
Раніше ми писали, що Пальчевський опублікував відеозвернення у себе на Фейсбук-сторінці, прокоментувавши інцидент з дружиною президента Оленою Зеленської, у якої виявили китайський вірус.
"З жалем дізнався про госпіталізацію першої леді Олени Зеленської з двостороннім запаленням середньої тяжкості...Це нагадування всім нам про те, що хвороба нікуди не поділася...Я сподіваюся, що Олена Зеленська цей вірус переможе - у цій сім'ї втратити кращу частину ми не можемо... Не вірте пр*дуркам з МОЗ - вони накрадуть гроші і розбіжаться, коли дізнаються, що епідемія в повному розпалі", - поділився своєю точкою зору Пальчевський.
Нагадаємо, Пальчевський звернувся до українців після діагнозу Зеленської: "Не вірте недоумкам з МОЗ, вони накрадуть і розбіжаться!".
Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський відкрив Зеленському очі на згубний обман.
Також Politeka писала, що олігархат за 30 років позбавив Україну всього, Пальчевський не стримався.