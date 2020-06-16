Відомий український громадський діяч Андрій Пальчевський, розповів про можливі способи боротьби з китайським вірусом

Про це він розповів у відеоблозі.

Як відомо, в світі експерти з усього світу шукають дієвий метод лікування небезпечного вірусу, епідемія якого прийшла в інші країни з Китаю.

Згідно з новим дослідженням, лікування антитілами, очищеними від донорської крові, імуноглобуліновою терапією і стероїдами відновило роботу серця у більшості дітей з мультисистемним запальним синдромом, пов'язаним з COVID-19. Про це пише ТСН за інформацією EurekAtert.

За словами Андрія Пальчевського, застосування стероїдів може допомогти врятувати життя тим, хто захворів вірусом.

«Слава богу, не стоїмо на місці! Скоро переможемо! Тільки без нашого МОЗу», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, деякі країни, зокрема Росія, розширили список препаратів, які використовуються при лікуванні COVID-19, в цей список потрапив і стероїдний препарат. При цьому медики зазначають, що поки що ефективність будь-яких препаратів в боротьбі з вірусом офіційно не доведена, тому лікування призначається тільки лікарем за згодою пацієнта.

Раніше ми писали, що Пальчевський опублікував відеозвернення у себе на Фейсбук-сторінці, прокоментувавши інцидент з дружиною президента Оленою Зеленської, у якої виявили китайський вірус.

"З жалем дізнався про госпіталізацію першої леді Олени Зеленської з двостороннім запаленням середньої тяжкості...Це нагадування всім нам про те, що хвороба нікуди не поділася...Я сподіваюся, що Олена Зеленська цей вірус переможе - у цій сім'ї втратити кращу частину ми не можемо... Не вірте пр*дуркам з МОЗ - вони накрадуть гроші і розбіжаться, коли дізнаються, що епідемія в повному розпалі", - поділився своєю точкою зору Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський звернувся до українців після діагнозу Зеленської: "Не вірте недоумкам з МОЗ, вони накрадуть і розбіжаться!".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський відкрив Зеленському очі на згубний обман.

Також Politeka писала, що олігархат за 30 років позбавив Україну всього, Пальчевський не стримався.