На столичному житловому масиві Нивки, невідомі особи труять котів.

Про це передає Politeka.net з посиланням на службу порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group.

Так, рятувальники наголошують, що в районі Нивок регулярно зустрічаються випадки отруєння котів, один з них стався нещодавно на Невському провулку.

"На Невському провулку знайдена отруєна кішка у важкому стані. Кішка була негайно госпіталізована, але померла в реанімації. Нагадаємо, що в районі Нивок, Туполєва, регулярно зустрічаються випадки отруєння котів. При виявленні такого слід негайно звертатися до ветклініки, т. к. кожна хвилина затримки може призвести до загибелі тварини", – йдеться на сторінці рятувальників у Facebook.

Раніше повідомлялося, що вСвятошинском районі столиці жінка тримає тридцять кіз, яких вигулює кожен день.

Кожна коза веде себе по-різному -одні кози біжать, інші ідуть повільно. Деякі встигають по дорозі видертися на дерево, щоб зірвати листочок. Днями одна з них залишила слід від копита на припаркованому автомобілі.

Власниця рогатих Ганна з козами живе в приватному секторі. На якій саме вулиці, можна відчути по запаху - сильно смердить. Будинок ділиться на дві сім'ї. Так, де частина козячої власниці, видно по сміттю. У пакетах відходи капусти, гороху та інша гниль.

Повідомлялося також, що в Києві рятувальники і жителі багатоповерхового будинку зробили неможливе заради порятунку 1,5-місячне кошеня.

Для пошуку тваринного був задіяний тепловізор. Обладнання підказало, де сидить кошеня в конкретний момент і відстежувати його переміщення. Для порятунку маленької грудочки пуху довелося зламати стіни в семи квартирах. Мешканці будинку не заперечували, що їх ремонти частково будуть зіпсовані, так як три доби самі намагалися врятувати кошеня.

Лише на восьмому поверсі вдалося зловити тварину за допомогою мотузки і рятувальної петлі і витягнути з вентиляційної шахти.

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