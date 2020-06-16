На столичному житловому масиві Нивки, невідомі особи труять котів.
Про це передає Politeka.net з посиланням на службу порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group.
Так, рятувальники наголошують, що в районі Нивок регулярно зустрічаються випадки отруєння котів, один з них стався нещодавно на Невському провулку.
"На Невському провулку знайдена отруєна кішка у важкому стані. Кішка була негайно госпіталізована, але померла в реанімації. Нагадаємо, що в районі Нивок, Туполєва, регулярно зустрічаються випадки отруєння котів. При виявленні такого слід негайно звертатися до ветклініки, т. к. кожна хвилина затримки може призвести до загибелі тварини", – йдеться на сторінці рятувальників у Facebook.
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Раніше повідомлялося, що вСвятошинском районі столиці жінка тримає тридцять кіз, яких вигулює кожен день.
Кожна коза веде себе по-різному -одні кози біжать, інші ідуть повільно. Деякі встигають по дорозі видертися на дерево, щоб зірвати листочок. Днями одна з них залишила слід від копита на припаркованому автомобілі.
Власниця рогатих Ганна з козами живе в приватному секторі. На якій саме вулиці, можна відчути по запаху - сильно смердить. Будинок ділиться на дві сім'ї. Так, де частина козячої власниці, видно по сміттю. У пакетах відходи капусти, гороху та інша гниль.
Повідомлялося також, що в Києві рятувальники і жителі багатоповерхового будинку зробили неможливе заради порятунку 1,5-місячне кошеня.
Для пошуку тваринного був задіяний тепловізор. Обладнання підказало, де сидить кошеня в конкретний момент і відстежувати його переміщення. Для порятунку маленької грудочки пуху довелося зламати стіни в семи квартирах. Мешканці будинку не заперечували, що їх ремонти частково будуть зіпсовані, так як три доби самі намагалися врятувати кошеня.
Лише на восьмому поверсі вдалося зловити тварину за допомогою мотузки і рятувальної петлі і витягнути з вентиляційної шахти.
Також ми писали, що Скіф-тай-дон — це найменша порода кішок. Дорослі тварини назавжди залишаються крихітних розмірів — вони завжди схожі на тримісячних кошенят.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як офісна робота руйнує наше здоров'я.
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