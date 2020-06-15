Більше половини українців ризикують опинитися за межею бідності внаслідок нинішньої кризи

Про це в інтерв'ю телеканалу NEWSONE розповів відомий український журналіст Андрій Пальчевський. Він прокоментував прогноз міжнародних експертів, які попередили, що половина українців опиняться за межею бідності.

«Я думаю, набагато більше ніж половина будуть за межею бідності. Чекає цунамі сьогоднішніх правителів. Почнеться тиск. Слава богу, у нас «родюча» земля, правда вже не наша…», - зазначив журналіст.

Він розкритикував рішення чиновників, які спрямовані виключно на розпродаж українських ресурсів і товарів. На думку Пальчевського, країні потрібна «національна буржуазія». Він назвав цю систему «чортовою», але підкреслив, що кращої системи немає.

Крім того, журналіст наголосив, що зараз українцям як ніколи важливо навчитися прислухатися один до одного.

«У України одне майбутнє. Це центристський рух, Київ – як об'єднання всіх земель. Не Донбас, не Закарпаття, ні Північ, ні Південь, а Київ. У нас повинна бути соціалізована країна, з великим елементом соціалізму. Ось ця повинна бути ідеологія. І найголовніше – консиліум повинен бути політичний!», - підкреслив Пальчевський.

Він також зазначив, що не виключає можливості того, що зараз президенту Володимиру Зеленському доведеться «поділитися владою».

«Президент буде змушений поділитися владою. Пішли розмови про те, що одним з виходів для президента буде створення двопалатного парламенту, зменшення ролі президента. І я прихильник такого підходу», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через людей з "Квартал 95" у влади — пора збирати нову команду.

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