У західній частині столиці буде відключено водопостачання через планові ремонтні роботи.

З 22:00 19 червня до 20:00 21 червня на житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка та Пуща-Водиця будуть відчуватися проблеми з водопостачанням.

Про це передає Politeka.net з посиланням на «Київводоканал».

Передусім вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тож мешканцям варто завчасно зробити запас, якого вистачить на 2 дні. Відключення необхідне для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції «Виноградар-3».

Стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій, тож замінити її треба якнайшвидше. На жаль, зробити це без зупинки роботи водопровідної станції неможливо, тож мешканців просять з розумінням поставитись до цієї ситуації, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через аварію в Києві посеред вулиці утворився фонтан з окропом.

20 травня на вулиці Леваневського в результаті гідравлічних випробувань прорвало трубу. Прямо посеред проїжджої частини з люка вдарив гейзер, потоки гарячої води виплеснулися на кілька метрів вгору і облили машини, припарковані поруч.

Також ми писали, що 19 травня в декількох районах Києва відключали гарячу воду.

Згідно з повідомленням, з вівторка розпочиналася друга черга гідравлічних випробувань тепломереж, через, що і довилося відключати гарячу воду. Ремонтні роботи пройшли у Солом'янському районі, на Шулявці, Теремках, Осокорках і в центрі Києва.

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