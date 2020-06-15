У західній частині столиці буде відключено водопостачання через планові ремонтні роботи.
З 22:00 19 червня до 20:00 21 червня на житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка та Пуща-Водиця будуть відчуватися проблеми з водопостачанням.
Про це передає Politeka.net з посиланням на «Київводоканал».
Передусім вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тож мешканцям варто завчасно зробити запас, якого вистачить на 2 дні. Відключення необхідне для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції «Виноградар-3».
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Стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій, тож замінити її треба якнайшвидше. На жаль, зробити це без зупинки роботи водопровідної станції неможливо, тож мешканців просять з розумінням поставитись до цієї ситуації, – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що через аварію в Києві посеред вулиці утворився фонтан з окропом.
20 травня на вулиці Леваневського в результаті гідравлічних випробувань прорвало трубу. Прямо посеред проїжджої частини з люка вдарив гейзер, потоки гарячої води виплеснулися на кілька метрів вгору і облили машини, припарковані поруч.
Також ми писали, що 19 травня в декількох районах Києва відключали гарячу воду.
Згідно з повідомленням, з вівторка розпочиналася друга черга гідравлічних випробувань тепломереж, через, що і довилося відключати гарячу воду. Ремонтні роботи пройшли у Солом'янському районі, на Шулявці, Теремках, Осокорках і в центрі Києва.
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